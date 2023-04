Gonzalez segna e si conferma: il dischetto è roba sua

Non c’è modo migliore per festeggiare un compleanno con un bel gol. Nico Gonzalez ha anticipato solo di qualche ora i festeggiamenti, mettendo a segno a Cremona il suo ottavo sigillo stagionale con la maglia della Fiorentina su rigore, poi, all’indomani, la festa per i suoi 25 anni.

Otto gol, dicevamo, quattro dei quali arrivati proprio dagli 11 metri. Dopo tante discussioni a Firenze su chi fosse il rigorista della squadra, adesso il ruolo sembra avere un nome e un cognome ben precisi. E i numeri lo dimostrano. Con la maglia viola l’argentino ha messo a segno 7 penalty su 7 da quando è arrivato. In carriera, l’unico errore commesso è arrivato con la maglia dello Stoccarda nel 2020/21 contro il Friburgo. Lo score dice 14 su 15. Non male. Nico, il dischetto è roba tua.