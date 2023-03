Nicolato concede l’ovazione del Granillo a Pierozzi nella vittoria dell’Italia sull’Ucraina. Colombo in grande spolvero

Un’altra bella vittoria per l’Italia Under 21 di mister Nicolato, che ha battuto per 3-1 l’Ucraina a Reggio Calabria. Per l’Italia in rete Lovato, che ha segnato di testa su cross di Fagioli, quindi una stupenda doppietta del leccese Colombo, dopo il momentaneo pari ucraino.



Al Granillo ha trovato spazio tra le mura “di casa” anche il difensore della Fiorentina in prestito alla Reggina Niccoló Pierozzi. Il classe 2001 viola, dopo aver giocato da titolare la sfida contro la Serbia, oggi è entrato al minuto 75, giocando il finale di gara contro l’Ucraina. Al momento dell’ingresso in campo Pierozzi, beniamino dei tifosi della Reggina, ha potuto godere dell’applauso degli oltre 8000 presenti a sostenere gli Azzurrini.

Il difensore viola potrà certamente sperare in una chiamata di Nicolato per i prossimi Europei di categoria, che si disputeranno in Romania dal prossimo 21 giugno.