Nicolato elogia Sottil, e lo preferisce a Vignato: “Riccardo ha caratteristiche uniche”

Il ct della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato in conferenza stampa ha elogiato Riccardo Sottil, dopo averlo convocato per la seconda fase dell’Europeo che vedrà protagonisti gli azzurrini. Per concedere ampio spazio all’esterno della Fiorentina in prestito al Cagliari, Nicolato ha rinunciato a Vignato, giovane promettente che col Bologna ha già fatto vedere cose interessanti. Proprio contro la Fiorentina, il trequartista di Mihajlovic aveva servito tre assist ai suoi compagni nel rocambolesco 3 a 3 finale.

Queste le parole del commissario tecnico azzurro: “Riccardo (Sottil ndr) viene da un infortunio e non ha i novanta minuti, ma le sue caratteristiche sono uniche“.