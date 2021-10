Nicolato: “Lucca sta vivendo un momento difficile, su di lui c’è troppa attenzione”

Lorenzo Lucca è l’uomo del momento per il calcio italiano. Sei gol in sette partite di Serie B, che lo hanno fatto finire nel mirino di diverse squadre italiane, tra cui anche la Fiorentina. Dell’attaccante del Pisa ne ha parlato anche il ct dell’Under 21, Paolo Nicolato.

Questo il suo pensiero: “Stiamo cercando di gestirlo, negli ultimi due giorni si è allenato a parte. Per Lorenzo non sarà facile neanche a livello emotivo, perché adesso ha l’attenzione di tutti anche se magari non se ne rende conto. Noi dobbiamo capire meglio lui e viceversa. Deve anche capire quali sono i ritmi a livello internazionale, non è facile giocare una partita dopo aver giocato cinque-sei gare in Serie B. Dobbiamo capire che c’è un centravanti di un certo tipo quando gioca lui, dobbiamo essere bravi a valorizzarlo al meglio. È molto difficile migliorare tutte le situazioni perché c’è poco tempo per lavorare”.