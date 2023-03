Nicolato: “Pierozzi perfetto dal punto di vista dell’atteggiamento. E’ bravo, spero dimostri di meritare questo tipo di competizione”

In conferenza stampa ha parlato l’allenatore dell’Italia U21 Paolo Nicolato, che affronterà in amichevole la Serbia, il 24 a Backa Topola, e l’Ucraina, il 27 a Reggio Calabria, in preparazione all’Europeo di giugno. Tra i temi toccati anche il terzino della Fiorentina Niccolò Pierozzi, tra i convocati, attualmente in forza alla Reggina. Queste le sue parole, raccolte da Italpress:

“Sia Pierozzi che Baldanzi sono ragazzi bravi. Li conosciamo bene, sappiamo ottimizzare quello che abbiamo a disposizione. Sono entrambi perfetti e non abbiamo dubbi dal punto di vista degli atteggiamenti. Domani giocheranno e spero che facciano una grande partita, perché devono dimostrare di poter meritare questo tipo di competizione. Tutti devono dare il massimo, abbiamo da scegliere 23 giocatori per l’Europeo, serve ambizioni. Spero che tutti ci diano tanti dubbi”.