Nicoletti a FN: “Commisso deve capire che certe battaglie non si affrontano attraverso i media. Vlahovic ha molto carattere e non si farà condizionare da nessuna polemica”

Le dichiarazioni dei giorni scorsi del presidente della Fiorentina Rocco Commisso sulla questione legata al rinnovo dell’attaccante viola Dusan Vlahovic hanno scatenato varie reazioni da parte di tanti addetti ai lavori. La redazione di Fiorentinanews.com ha voluto così parlare in esclusiva con l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti per conoscere le sue impressioni in proposito:

Sig. Nicoletti, come interpreta le affermazioni del presidente Rocco Commisso riguardo al rinnovo ancora non firmato da Dusan Vlahovic?

“Commisso è un uomo potente, passionale e vive di pancia questa esperienza, ma deve capire che le battaglie per il cambiamento si affrontano negli ambienti appropriati, Lega, FIGC, UEFA, non attraverso i media di proprietà, in ogni ambito sportivo dello spettacolo della TV. Se tu vuoi arrivare ad ingaggiare un artista o un personaggio ti dovrai sempre confrontare con un professionista che lo rappresenta, un avvocato un manager che valuterà sempre la proposta non solo economica. E lui questo lo sa bene, operando nel mondo della comunicazione”.

Lei come avrebbe gestito la questione Vlahovic?

“Premesso che ha ancora due anni di contratto e che ad oggi in rosa hai un attaccante e mezzo di ruolo, al netto delle reti che ha fatto la passata stagione, avrei affrontato la questione economica per ultimo. Mi spiego. Avrei coinvolto il giocatore in un progetto almeno triennale, quest’anno tra le prime otto, il prossimo tra le prime quattro e l’anno dopo tra le prime due, con parallelamente Coppa Italia e Coppe europea da protagonista”

E con i suoi agenti?

“Gli avrei coinvolti con una percentuale importante sulla vendita, un over prize sopra un determinato prezzo ed il 10% sul lordo e dei premi annuali.

Ricordo sempre come Franco Baldini convinse Batistuta ad accettare la Roma, lui a Firenze era il re, guadagnava e calcava palcoscenici importanti con campioni al suo fianco. Baldini fece un bluff e gli promise che alla Roma avrebbe vinto lo scudetto, dopo affrontarono la questione economica.

Oggi di attaccanti veri ce ne sono pochi, e quindi Vlahovic a giugno si può scegliere il palcoscenico migliore e vincente”.

E Vlahovic che atteggiamento avrà da ora in poi secondo lei? “A mio parere il giocatore ha molto carattere, lo ha dimostrato nel suo percorso di crescita, e quindi le polemiche non lo condizioneranno nel rendimento”.