Nicoletti a FN: “Italiano ha fatto capire ai giocatori della Fiorentina che è finito il tempo di prendere ‘schiaffi’. Sul mercato la dirigenza potrebbe aver individuato Scamacca come rinforzo”

L’intermediario di mercato Costantino Nicoletti commenta in esclusiva a Fiorentinanews.com il bel gioco espresso fino ad ora dalla squadra viola plasmata dal tecnico Vincenzo Italiano e suggerisce anche un nome per l’attacco in ottica della prossima sessione di calciomercato.

Sig, Nicoletti, come giudica l’operato del tecnico della Fiorentina Italiano fino ad ora?

“Sta facendo un capolavoro tecnico tattico, aggiungo che se consideri che diversi giocatori ormai sono a Firenze da più di tre anni, gli ha fatto capire che è finito il tempo di prendere “schiaffi”. Quindi è stato bravo a scatenare in molti di loro una reazione caratteriale, visto che le qualità tecniche ci sono. Va sostenuto soprattutto se arriveranno momenti difficili, e lui saprà affrontarli e risolverli”.

Secondo lei nel prossimo mercato in che modo dovrà agire la Fiorentina?

“Dico che è fuori da ogni dubbio che questa squadra abbia bisogno di almeno due attaccanti, e secondo me la Fiorentina uno lo ha individuato in Gianluca Scamacca del Sassuolo”.