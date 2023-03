Nicolini: “Dodo se lanciato nello spazio è devastante. Le sue caratteristiche devono essere esaltate da Italiano”

Il dirigente e operatore di mercato dello Shakhtar Carlo Nicolini è intervenuto a Radio Bruno per parlare dell’avventura alla Fiorentina di Dodo. Queste le sue parole: “La Fiorentina è stata brava a muoversi in anticipo per il terzino brasiliano, per lui abbiamo accettato un’offerta importante. In difesa soffre, ma se lo lanci nello spazio è devastante.

Quando prendi un giocatore ne devi conoscere le caratteristiche per esaltarlo nel tuo modulo. I problemi che ha la squadra di Italiano di certo non dipendono da Dodo. E’ una squadra che ha la forza per battere tutte le avversarie”.