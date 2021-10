Niederauer: “Entusiasti di poter accogliere il 75% per la partita contro la Fiorentina. Lavorato duramente per squadra competitiva”

Il Presidente del Venezia Duncan Niederauer ha parlato così al Corriere Veneto: “Sosteniamo l’approccio adottato per quanto riguarda la capienza consentita negli stadi. Il 50% era il giusto punto di partenza e siamo entusiasti di poter accogliere il 75% per la nostra prossima partita con la Fiorentina. Se la situazione rimarrà sotto controllo, ci auguriamo e ci aspettiamo si possa trovare la strada per arrivare prossimamente al 100%.

Poi ha continuato: “Abbiamo lavorato duramente per mettere in campo una squadra competitiva, guidata da un grande allenatore, speriamo che i tifosi vengano a sostenere la loro squadra”.