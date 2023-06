Il percorso di Alessandro Cittadini dovrebbe prendere la direzione della Serie A dopo il prestito al Modena e l’Europeo Under 21. La Fiorentina l’ha seguito in questi mesi ma l’Atalanta non è intenzionata a cederlo in ottica futura e allora a spuntarla sarà il Monza di Palladino, pronto a impiegarlo nella sua difesa a 3. L’operazione secondo Tmw dovrebbe concludersi con un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.