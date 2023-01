Niente da fare, il Milan passa ancora una volta sul campo della Fiorentina: a decidere l’andata di Coppa Italia un gol al veleno dell’ex Piemonte

Niente da fare per la Fiorentina Femminile, il Milan passa ancora una volta sul campo del ‘Torrini’. Stavolta, a differenza dello scorso novembre, è stato solo un gol a fare la differenza: quello di Martina Piemonte nel corso della ripresa. L’ex attaccante, che a Firenze aveva fatto molta fatica, ha sbloccato e deciso un match che tutto sommato era apparso equilibrato.

Nel secondo tempo, infatti, le ragazze di Panico avevano colpito una traversa con Hammarlund, pareggiata nei conti poi da Vigilucci qualche minuto dopo. E’ stato però un gol di testa di Piemonte da punizione, una girata su cui Schroffenegger non è riuscita ad allungarsi, a decidere l’andata dei quarti di Coppa Italia. Ad assistere all’incontro anche il patron Commisso. Il ritorno è in programma per il 7 febbraio sul campo del Milan.