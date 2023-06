Niente da fare, nemmeno per l’Under 16: altra finale persa per la Fiorentina, stavolta per mano della Roma

E’ appena finita Fiorentina-Roma, finale scudetto Under 16, terminata sul punteggio di 2-3.

I giallorossi sono subito passati in vantaggio con un cross basso di Arduini, con la palla arrivata a Coletta che ha saltato l’uomo, calciando forte e battendo Dolfi. Il raddoppio ci ha messo poco ad arrivare e ha portato la firma di Cinti, assistito proprio da Coletta. Al 32′, però, la reazione Viola: su un cross dalla sinistra, Turnone svetta più in alto di tutti e segna. A San Benedetto del Tronto, la prima frazione si è chiusa sul 2-1 per gli avversari.

Nella ripresa, una girata di Arduini dentro l’area di rigore viola la mette alle spalle di Dolfi e riporta i giallorossi avanti di due gol. A niente è servito lo splendido gol di Pisani, punteggio sul 2-3 e campionato nelle mani della Roma. Un’altra finale persa dalla Fiorentina in questa stagione…