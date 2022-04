Niente da fare per il Venezia, lo scontro diretto contro la Salernitana si dovrà giocare. Ecco la data

La partita tra Salernitana e Venezia si dovrà disputare. E’ questa la decisione definitiva del Collegio di Garanzia dello Sport che ha messo oggi la parola fine ad una telenovela iniziata il 6 gennaio scorso. Il giorno in cui i veneti si presentarono all’Arechi, ma non trovarono nessun avversario in campo. Allo stesso modo in cui era successo alla Fiorentina con l’Udinese, gara che verrà recuperata tra meno di una settimana.

I prossimi avversari dei viola, che ieri hanno vinto in extremis proprio a Udine, erano stati falcidiati dal Covid ed erano rimasti con solo sette calciatori. Così la squadra era stata bloccata dalla Asl, e il Venezia, arrivato comunque a Salerno, aveva effettuato solo una ‘sgambata’ sul prato dell’Arechi. Esattamente come fecero i ragazzi di Vincenzo Italiano il 6 gennaio scorso. Stessa decisione, quindi: la partita si giocherà lo stesso giorno di Fiorentina-Udinese, il 27 aprile.