Niente da fare per la Fiorentina Femminile: arriva il secondo k.o. in due giornate, stavolta contro la Juventus

Due giornate e zero punti, per un avvio di campionato molto difficile per la Fiorentina Femminile: i tempi dello scudetto o comunque del testa a testa contro la Juventus sembrano lontani e non è ben chiaro per quale obiettivo abbia intenzione di lottare la società viola in questa stagione. Oggi la seconda battuta d’arresto, anche se nel match più difficile possibile, in casa contro la Juve di Montemurro: è finita 3-0 per le bianconere, con una doppietta di Bonansea e la rete finale di Cernoia. Un gol per tempo per l’attaccante, prima col sinistro dopo un’azione personale, e poi col destro sfruttando una deviazione, su punizione invece la rete definitiva. Dopo la sconfitta col Sassuolo le ragazze di Patrizia Panico cercheranno di muovere la classifica nel prossimo turno in casa del Napoli.