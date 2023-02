Niente da fare per la Fiorentina Femminile: solo pari nel ritorno contro il Milan e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia

Non basta il pari in casa del Milan per superare la formazione di Ganz in Coppa Italia. La Fiorentina Femminile viene eliminata dalla Coppa Italia, a seguito del pareggio per 1-1 in terra lombarda. Dopo lo 0-1 dell’andata, firmato dall’ex Piemonte, le ragazze di Panico erano chiamate a ribaltare il risultato, ma ci sono riuscite soltanto a metà.

A sbloccarle le marcature è stato il Milan con un rigore di Kosovare Asslani, a seguito di un fallo di mano nell’area viola. Pareggio arrivato pochi minuti dopo con Hammarlund su respinta del portiere rossonero dopo aver parato una conclusione di Longo. Nonostante diversi cambi per trovare il gol vittoria, non c’è stato niente da fare per la Fiorentina che quindi esce dalla Coppa Italia a seguito del 2-1 finale contro le rossonere.