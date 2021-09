Niente distrazioni contrattuali e concentrazione massima: così Vlahovic vuole subito riprendere la retta via

Titolare inamovibile del tridente d’attacco e fulcro del reparto offensivo viola, Dusan Vlahovic freme per tornare a segnare. Un attaccante vive per il gol e lo stesso Dusan non fa eccezione su questo. La Nazione di oggi specifica però che questo non deve diventare un assillo, anzi. Contro l’Udinese è importante che la squadra lavori di più e in modo migliore per metterlo in condizioni di essere determinante, in modo che lui possa aiutare se stesso e la squadra a riprendere il cammino.

Nonostante l’accordo per l’agognato rinnovo con la Fiorentina tardi ad arrivare, Vlahovic resta concentrato sugli obiettivi personali e quelli di squadra. Le situazioni contrattuali però a detta sua non lo hanno mai condizionato, e vuol tornare a lasciare il segno come meglio può fare,