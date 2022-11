Niente esordio per Dalle Mura, che da sostituto di Okoli ha visto dalla panchina il k.o. dell’Under 21

Da un paio di stagioni ormai Christian Dalle Mura girovaga in prestito in Serie B per formarsi definitivamente come calciatore. Il centrale di proprietà della Fiorentina è attualmente alla Spal, dove sta trovando un discreto minutaggio (90 minuti nelle ultime due, sotto la nuova guida De Rossi). Per lui è arrivata anche la prima chiamata da parte di Nicolato in Under 21, per sostituire l’infortunato Okoli. Ieri gli azzurrini sono stati sconfitti ad Ancona dalla Germania per 4-2, con una prova piuttosto disastrosa da parte dei due centrali Pirola e Cittadini: per Dalle Mura però solo panchina ed esordio semmai rimandato.