Niente Fiorentina per Reca, l’esterno andrà allo Spezia: le cifre dell’operazione

Era uscito ieri in ottica Fiorentina il nome di Arkadiusz Reca, ma di fatto l’ipotesi è già sfumata. Questo perchè, secondo TMW, l’esterno è pronto a firmare un quadriennale con lo Spezia ed è atteso già oggi in città per le visite mediche. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo che farà arrivare nelle casse dell’Atalanta 2,5 milioni di euro.