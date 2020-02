Niente Mercafir, Commisso si tira indietro. Ritorno di fiamma per il Restyling del ‘Franchi’? Tutti i dettagli

Commisso, secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, si sarebbe tirato indietro dal costruire un nuovo impianto a causa dei costi troppo elevati e degli ostacoli troppo alti, e allora l’unica soluzione in piedi resta quella di un ammodernamento del Franchi. Sì, ma a carico di chi? Essendo di proprietà del Comune, le spese dovrebbero essere a carico dell’Amministrazione, incaricata come da accordi di provvedere alle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione. Da Palazzo vecchio non filtra nulla, se non la promessa di investire circa 1,5 mln in lavori che esulano dal restyling per il prossimo anno sull’impianto di Nervi. Tra due settimane Commisso sarà di nuovo in città, e forse allora si potrà sciogliere qualche nodo.