Niente rinnovo ma trasferimento ravvicinato: il futuro di Venuti ha un appuntamento in agenda

Non ci sarà prosecuzione del matrimonio tra Lorenzo Venuti e la Fiorentina: il terzino destro valdarnese era stato uno dei primi calciatori confermati con l’arrivo della nuova proprietà e il suo reintegro era stato suggellato anche dal rinnovo fino al 2024. Tre anni e mezzo dopo però, le cose non sono andate esattamente come sperato e su La Nazione si parla addirittura di una possibile separazione già in questa sessione di mercato. Il destino del classe ’95 potrebbe essere ad Empoli e un possibile meeting per discuterne tra i due club potrebbe arrivare già a metà della prossima settimana.