Niente ritiro: La Fiorentina sceglie la via soft per preparare una sfida delicata

Niente ritiro e tutti al campo in mattinata. La Fiorentina sceglie la via soft per preparare l’incontro col Sassuolo che pure è importante per la sua classifica, per cercare di distanziare una volta per tutte, la zona retrocessione. Dopo l’allenamento che si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri e che è stato posticipato per via del caldo, ognuno è tornato a casa propria. Stamani poi ci sarà un’ulteriore rifinitura e Iachini potrà scegliere definitivamente che formazione schierare stasera, anche se la strada sembra tracciata.

0 0 vote Article Rating