Niente ritiro pre Parma? Ecco le ragioni per cui non è stata vagliata l’ipotesi

La Nazione in edicola stamani analizza le motivazioni del “mancato” ritiro dopo l’ultima sconfitta viola. Dopo il ko contro la Roma, era circolata la voce di un possibile ritiro anticipato a ieri sera per la Fiorentina. In realtà niente è cambiato rispetto alle normali partite interne e la squadra viola raggiungerà il solito hotel da stasera. La decisione è stata presa anche perché contro la Roma l’impegno dei giocatori ha rispettato le attese della proprietà.