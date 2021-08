Niente sirene di mercato per Orsolini: Mihajlovic riparte da lui per la trequarti del Bologna

Tra i preferiti della Fiorentina e di Italiano per la trequarti ci sarebbe quel Riccardo Orsolini che alla squadra viola fece male su punizione nel gennaio 2020. Il Bologna di lui si è servito a corrente alternata nella passata stagione e complice un contratto in scadenza tra un anno, la sua permanenza potrebbe non essere così al sicuro. Per il momento però il tecnico serbo non fa troppo caso alle voci e l’ha lanciato in campo da titolare oggi in Coppa Italia contro la Ternana. Orsolini è il protagonista della fascia destra nel 4-2-3-1 dei rossoblu.