Nikiforov lascia le porte aperte della Nazionale a Kokorin: “Lasciatelo rimettere in forma. Tutti sanno da quanto tempo non giocava”

L’allenatore della nazionale russa Yuri Nikiforov ha aperto le porte ad un possibile ritorno nella selezione del suo paese dell’attaccante di proprietà della Fiorentina, Alexandr Kokorin, attualmente in prestito all’Aris Limassol.

“Lasciatelo rimettere in forma e lasciatelo giocare – ha detto Nikiforov a RB Sport – Non posso dire in che condizioni di forma sia, perché tutti sanno da quanto tempo non giocava. La strada per la Nazionale non è chiusa per nessuno. Non possiamo tirare conclusioni sul processo di crescita di Kokorin“.

Intanto il giocatore ha fatto il suo esordio con la nuova maglia addosso e ha servito un assist nella gara vinta per 5-0 dall’Aris Limassol contro l’Olympiakos Nicosia.