Nikolaou: “Contro la Fiorentina abbiamo giocato come dovremmo fare sempre. Contenti per il punto, ma potevamo vincere”

Il difensore dello Spezia Dimitris Nikolaou è tornato sulla partita pareggiata contro la Fiorentina: “Abbiamo fatto una prestazione ottima, aggressiva, come dovremmo fare sempre. Siamo contenti per il punto ma potevamo anche vincere, con quella occasione alla fine. Noi scendiamo in campo sempre per vincere, ma dobbiamo essere sempre svegli e capire i momenti della partita. Ripeto, ben venga un punto a Firenze ma il nostro obiettivo è sempre vincere” (Dazn).