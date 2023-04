No alle linee guida per la gestione del Castellani in caso di arrivo della Fiorentina. Falorni: “Nardella modificherà il cronoprogramma pur di far giocare i viola a Firenze”

Con 14 voti contro 6 è stata bocciata la richiesta delle opposizioni di approvare in consiglio comunale le linee guida per la gestione dello stadio Castellani di Empoli nell’ipotesi di dover accogliere la Fiorentina. A presentare l’atto era stato il capogruppo nel comune empolese di Fratelli d’Italia, Andrea Poggianti.

Il capogruppo Pd, Simone Falorni, ha motivato così il voto contrario: “Non sono arrivati atti ufficiali per far giocare la Fiorentina a Empoli – le parole sono riportate da Il Tirreno – e mi sembra che Nardella sia stato chiaro, dicendo che avrebbero modificato il cronoprogramma del cantiere pur di far giocare la Fiorentina a Firenze. Questo tema ad oggi non c’è”.