Non basta il gol di Gori: la Reggina di Pierozzi e compagni si fa clamorosamente rimontare in un minuto nel finale

La Reggina del ragazzo di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi e dell’attaccante Gabriele Gori ha completamente perso il controllo del proprio cammino. L’allenatore Pippo Inzaghi non riesce a mantenere un rendimento degno della zona playoff: per lui e per i suoi ragazzi è la quinta sconfitta nelle ultime sei gare.

E pensare che la partita di oggi era stata sbloccata proprio da Gori, ma tutto questo non basta. Ciò che accade a Cosenza è clamoroso: i padroni di casa vincono il derby calabrese per 2-1 con due gol di Nasti, al 90° e al 91°. Ora la Reggina è ancora aggrappata al quarto posto, ma con un rendimento in caduta libera.