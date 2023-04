Non basta una magia di Hammarlund: la Fiorentina Femminile si arrende alla Roma e le consegna lo Scudetto

C’è stata molto più partita dell’andata in Poule Scudetto (era finita 1-5) ma l’esito è stato lo stesso a favore della Roma, che ha così vinto matematicamente il titolo. Sconfitta per 2-1 per la Fiorentina Femminile che aveva anche raggiunto il pari a inizio ripresa: nel primo tempo la rete di Greggi all’11’ su uno svarione di Baldi. Per le ragazze di Panico lo splendido gol da lontano da parte di Hammarlund al 53′ ma subito dopo il gol di Bartoli al 63′ per il 2-1 definitivo. Nel finale viola anche in 10 per l’espulsione di Erzen: nelle ultime giornate la Fiorentina cercherà quantomeno di conquistare il terzo posto alle spalle di Roma e Juve.