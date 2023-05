“Non capisco quest’aria pesante, la Fiorentina a Basilea può farcela. I tifosi in questi momenti fanno la differenza”

La giornalista e moglie di Borja Valero, Rocio Rodriguez, ha commentato a Radio Bruno Toscana il momento della Fiorentina: “Non capisco perché si respiri questa aria pesante. E’ vero, il Basilea ha vinto, ma ribaltare la situazione non mi sembra una cosa impossibile. La Fiorentina ce la può fare, è più forte del Basilea. Comunque, in ogni caso, questa stagione non sarà fallimentare perché la squadra è arrivata in fondo alle competizioni e ha permesso ai tifosi di tornare a sognare di vincere un trofeo”.

E poi sulle critiche a Italiano ha aggiunto: “Ricordiamoci che anche per lui era il primo anno in Europa. In momenti così i tifosi fanno la differenza, per questo credo sia importante rimanere tutti uniti. La squadra a fine partita davanti alla Curva che la incoraggiava è stata una scena bellissima”.