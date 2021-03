Non c’è solo la Fiorentina su De Zerbi, ma il Sassuolo tenta il rinnovo

Il nome di Roberto De Zerbi è ambito da diverse società: oltre alla Fiorentina, che sta valutando il da farsi per il futuro, anche il Napoli sta monitorando l’allenatore del Sassuolo. La società emiliano, però, non si è rassegnata a perderlo e nei giorni scorsi avrebbe mosso dei passi importanti per rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione.

Come si legge sulla Gazzetta di Modena, per stessa ammissione di De Zerbi l’attuale ciclo terminerà a fine stagione. L’obiettivo Europa sembra sfumato, visto che la Lazio è avanti di sette punti in classifica e con una partita in meno. Secondo il quotidiano, al momento l’ipotesi più probabile è il prolungamento di contratto, ma non sono esclusi colpi di scena e sorprese. La deadline è fissata a fine marzo, poi il Sassuolo comincerà a valutare altre opzioni se De Zerbi decidesse di non rinnovare. In questo caso, la prima opzione sarebbe Vincenzo Italiano dello Spezia.