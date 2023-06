Non ci sono più dubbi: niente Fiorentina per Milik, il suo futuro è solo alla Juventus. Non esercitato il diritto di riscatto, ma…

Niente Fiorentina per Arkadiusz Milik: l’attaccante polacco, tra i candidati all’attacco viola, ha il futuro tracciato e più chiaro che mai. Le sue volontà, recentemente espresse in conferenza stampa (ovvero la permanenza in bianconero), saranno accontentate. La Juventus affievolisce defninitivamente la concorrenza degli altri club e trattiene Milik a Torino.

Come riporta Gazzetta.it, è vero che la Juve non ha esercitato l’opzione per riscattare il polacco (scaduta ieri, 15 giugno), ma solo per ritrattare il pagamento in un’altra modalità. I bianconeri hanno l’intenzione di sborsare i 7 milioni di € già previsti dal diritto di riscatto, ma attraverso un pagamento rateizzato, spalmato nel medio-lungo periodo. Aiutano gli ottimi rapporti con l’Olympique Marsiglia.