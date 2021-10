“Non ci vengano a dire che lo spogliatoio è rimasto turbato e che il giocattolino si è rotto. Niente alibi per i giocatori, alle scuse di comodo preferiamo la trasparenza di Commisso”

“Se la Fiorentina ha perso a Venezia non è stata certo colpa di Vlahovic. Né di quel clima destabilizzante che sarebbe stato innescato dalle parole del presidente Commisso“. E’ questo il pensiero espresso da responsabile delle pagine sportive de La Nazione, Cosimo Zetti, sull’ultimo match giocato dai viola, che si è chiuso con delle tensioni tra tifosi e lo stesso centravanti viola.

“Non ci vengano a dire che lo spogliatoio è rimasto turbato – prosegue – che il gruppo s’è disunito, che il giocattolino s’è rotto…i casi Bernardeschi e Chiesa ci insegnano che, anche a bocche cucite, il risultato finale non è poi tanto diverso”.

E infine: “Niente alibi dunque. Anche perché alle scuse di comodo preferiamo la chiarezza e la trasparenza, come quella del presidente Commisso…La società si è comportata in maniera trasparente, raccontando cosa stava accadendo e denunciando l’atteggiamento al limite di un clan di procuratori che non è mai voluto uscire allo scoperto”.