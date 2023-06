Non è ancora iniziata, ma la Serie A ha già una panchina vacante. Ecco chi ha lasciato

Fabio Grosso non allenerà il Frosinone in Serie A dopo la promozione. Il campione del Mondo del 2006 ha comunicato alla dirigenza di non voler continuare in giallazzurri. Il classe 1977, che aveva il contratto in scadenza, ha deciso di non prolungare e intraprendere una nuova avventura.

