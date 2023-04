“Non faremo mai la fine della Juventus” la stoccata di Commisso nella sera della grande festa

Una serata importante per la Fiorentina e per il suo presidente Rocco Commisso che centra la prima finale della sua gestione. I viola si giocheranno la Coppa Italia nella finale di Roma del 24 maggio prossimo.

Ma nella sera della grande festa il numero uno gigliato ha deciso di tirare nuovamente una bella stoccata alla Juventus: “La situazione dei ricavi è un problema per noi, non possiamo andare a prendere certi giocatori, ma noi non faremo mai la fine della Juve, che aveva 400 milioni di ricavi. I problemi che hanno sono iniziati quando hanno preso Ronaldo. Venti anni fa la Fiorentina è fallita, con me questo non accadrà”.