“Non imputo niente ai calciatori, nessuno vuole fare figuracce. Ma molti hanno limiti evidenti”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile, tramite il proprio profilo Facebook, ha fatto un’analisi su questo inizio di stagione della Fiorentina: “Ai giocatori non imputo niente. Nessuno vuole fare figuracce. Per me danno tutto, ma molti hanno limiti evidenti, spesso un solo ottimo piede (tipo Biraghi e Ikoné), cosa che li rende leggibili dagli avversari, ma sulla voglia di fare risultato non ho mai avuto dubbi. Neanche in Jovic, non credo gli faccia piacere non emergere”.