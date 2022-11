“Non me ne frega niente del gioco, dobbiamo iniziare a fare punti”. La svolta a Lecce rimasta ben impressa nel gruppo viola

Manca ancora lo scoglio San Siro, ma che qualcosa in questa Fiorentina è cambiato, lo si nota subito. Si è tornati a vedere un calcio propositivo, fatto di idee e carattere. Tutt’altra storia rispetto alla squadra che si vedeva in campo solo qualche settimana fa. La svolta arriva contro il Lecce, quando tra primo e secondo tempo Italiano ha capito davvero la situazione della squadra: sotto di un gol e al quartultimo posto. “Non me ne frega nulla della prestazione, del gioco. Dobbiamo iniziare a far punti“. Un discorso che è rimasto ben impresso nel gruppo viola.

Da parte la tecnica per puntare sulla testa dei giocatori. Il pareggio di Kouamé e un punto deludente. Da lì la prova convincente e sfortunata contro l’Inter e le cinque vittorie di fila. Lo riporta il Corriere Fiorentino.