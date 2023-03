Non preoccupano le condizioni di un top dell’Inter: ci sarà contro la Fiorentina

Non preoccupano in casa Inter le condizioni di Nicolò Barella in vista della partita contro la Fiorentina. Stando a quanto riporta Tuttosport, infatti, il centrocampista sarà domani ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti e, nonostante la stanchezza mostrata in Nazionale, sembra stare bene.

Inzaghi sa di poter contare su di lui per il match in programma il 1° aprile a San Siro contro la Fiorentina. Lunedì rientreranno in gruppo anche Darmian e Acerbi, reduci dalla trasferta di Malta con l’Italia, e de Vrij: l’olandese, già rientrato in Italia dopo la convocazione-lampo di Koeman, nelle prossime ore diventerà papà.