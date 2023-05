Non puoi essere questo!

La Fiorentina non va più a mille all’ora, ma dei lampi di luce riesce lo stesso a fornirli. All’interno della squadra c’è però chi non riesce ad accendere la luce ormai da tempo ed è Nicolas Gonzalez.

L’argentino dovrebbe essere uno dei trascinatori, uno di quelli chiamati a fare la differenza e invece la sua stagione si è improvvisamente ‘interrotta’ dopo la trasferta in Polonia contro il Lech.

Il culmine (in basso) lo ha toccato contro il Napoli al Maradona dove non è stato minimamente in gara e ha fatto un errore dietro l’altro. Ma anche contro l’Udinese, purtroppo, la situazione non è cambiata. Tanta testardaggine, tanta voglia di segnare, ma anche tanto egoismo, tanti sbagli e conclusioni senza senso.

Il vero Gonzalez non può essere questo e non ci poteva essere momento e occasione migliore per dimostrarlo. La strada verso la rimonta contro il Basilea passa anche attraverso l’argentino.