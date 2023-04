Non sarà certo un intoppo a cancellare un’ottima stagione: Martinez Quarta è un punto fermo di questa Fiorentina. Limiti strutturali compensati da qualità uniche nella rosa viola

Nella Fiorentina che cade a Monza in rimonta, c’è tutta la stanchezza di una squadra incapace (visti i mezzi, comprensibilmente) di reggere il ritmo e il livello mantenuti per due mesi. Tra i ragazzi di Italiano ci sono più protagonisti in negativo, tra cui un insospettabile, nonché uno dei migliori del 2023 viola: dopo tante prove estremamente positive, Martinez Quarta rimedia un’insufficienza grave in pagella. Le disattenzioni dell’argentino pesano sui due gol che valgono il momentaneo pareggio ai biancorossi, senza dimenticare lo scivolone sul clamoroso errore di Colpani.

Ma un giocatore non si giudica certo da un pomeriggio andato storto, dal quale sono semplicemente emersi i limiti meramente strutturali e propri di Martinez Quarta. Oltre alla veemenza dei suoi interventi, fattore intravisto spesso nel suo primo periodo in viola e contenuto col tempo, il numero 28 gigliato soffre spesso le ripartenze subite. Questo è dovuto anche al suo posizionamento in campo: essendo l’argentino il difensore più avanzato della Fiorentina, per lui diventa ancora più difficile riprendere gli attaccanti avversari. Non a caso, con il corpo girato verso la porta in situazioni delicate, ha fatto fatica e peccato di lucidità in più occasioni.

Martinez Quarta, però, non è un difensore con limiti insormontabili, anzi: fanno da contraltare caratteristiche che nessun altro centrale della Fiorentina può vantare. Se l’argentino avanza con frequenza, talvolta superando addirittura il centrocampo, è perché ha un ottimo controllo di palla e cerca costantemente l’iniziativa offensiva. In lui si ritrova il perfetto manifesto del calcio di Italiano, che coinvolge anche la difesa. Che l’importanza di Quarta non si discuta al di là di un pomeriggio da incubo, è dato per assodato.

Adesso, inoltre, saranno da valutare le sue condizioni in vista della gara contro la Cremonese; a Monza ha preso una botta e ha momentaneamente un occhio nero, dunque non è certamente al massimo.