Non sarà viola il futuro di Henry: l’attaccante dell’Hellas pronto all’avventura in Belgio

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Thomas Henry è a un passo dal trasferimento a titolo definitivo all’Anderlecht. La punta dell’Hellas Verona era stata presa in considerazione anche dalla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo in caso di addio di qualche pedina là davanti, ma il nome del francese è da depennare.