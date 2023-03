Non si mette bene il recupero verso la Fiorentina per un difensore dell’Inter, che è costretto a lasciare il ritiro della Nazionale

Non è un periodo propriamente facile per Milan Skriniar, che è stato costretto nelle ultime ore a abbandonare il ritiro della Slovacchia per fare ritorno a Milano a causa di problemi fisici. Il difensore nerazzurro aveva saltato le ultime gare a causa di una fastidiosa lombalgia, che adesso proverà a curare ad Appiano Gentile.

La partita contro la Fiorentina, al rientro in campo, è fissata il 1° aprile alle ore 18:00 a San Siro. Ci sarà da capire se il centrale dell’Inter sarà o meno a disposizione. Lo riporta Sky Sport.