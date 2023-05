Non si placa l’ira in casa Inter per la programmazione del match contro l’Atalanta a sabato. Ma la stessa sorte è toccata alla Fiorentina…

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non si placa in casa Inter la rabbia per la programmazione della partita di campionato contro l’Atalanta a sabato 27 maggio. I nerazzurri avrebbero voluto scendere in campo di domenica, visto anche l’impegno in Coppa Italia con la Fiorentina in programma mercoledì in finale a Roma. Ad essere decisive necessità delle Tv, con Dazn che ha “scelto” Juventus-Milan per il suo slot della domenica sera.

Sky che si è presa Inter-Atalanta e l’ha sistemata al sabato, scartando la finestra delle 12.30 domenicale per evitare la sovrapposizione con il Gran Premio di Formula 1. Come scrive il quotidiano, ora l’obiettivo di Marotta è che nei prossimi contratti di assegnazione dei diritti tv venga inserito un limite alla libertà di scelta dei broadcaster, permettendo alla Lega o ai club di intervenire in situazioni simili.

Stessa sorte è toccata alla Fiorentina, che dopo la finale dovrà tornare in campo sabato contro la Roma al Franchi.