“Non so dove può arrivare la Fiorentina, ma finalmente si vedono gli sforzi. Amrabat ha sofferto la partita di ieri”

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la vittoria della Fiorentina al Picco di La Spezia. In particolare, si è soffermato sulla prestazione a luci e ombre di Sofyan Amrabat: “Mi è sembrato più frenetico che funzionale. Cerca di aumentare le frequenze, si è visto. La partita è stata molto scomposta, con molti rimpalli e spezzettamenti, e Amrabat un po’ si è perso. Non è pienamente sufficiente”.

Sulle prospettive della Fiorentina: “Difficile capire cosa diventerà la Fiorentina in futuro. Tuttavia, finalmente, percepisco questo grande sforzo della squadra, da Cabral in primis“.