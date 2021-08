Non solo Amrabat: Anche un altro centrocampista può lasciare la Fiorentina. La decisione su Bianco

Con l’arrivo di Torreira, nei prossimi giorni la Fiorentina dovrà cedere almeno un centrocampista. Secondo quanto riportato da La Nazione, sono due i giocatori che potrebbero lasciare Firenze entro la fine del mercato: si tratta di Sofyan Amrabat, nel mirino di Atalanta e Napoli, e Alfred Duncan, che potrebbe tornare a Cagliari dopo la seconda parte dell’ultima stagione.

Aggiornamenti anche sul futuro di Alessandro Bianco, che tanto bene ha fatto nella preparazione estiva: la volontà della Fiorentina è di trattenerlo in riva all’Arno e di aggregarlo in via definitiva alla rosa di Italiano così da continuare il suo percorso di crescita.