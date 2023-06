Non solo Audero, la Fiorentina guarda in casa blucerchiata anche per rattoppare la difesa

Bartosz Bereszynski, terzino destro del Napoli ex Sampdoria non sarà riscattato dagli Azzurri campioni d’Italia. Sul polacco sarebbe interessata la Fiorentina. E secondo quanto riportato da Tuttosport, i Viola si starebbero già muovendo per arrivare quanto prima all’esperto difensore.

Il calciatore, intanto, è tornato alla Sampdoria dopo la fine del prestito e il mancato riscatto da parte del club partenopeo. Dunque la dirigenza gigliata dovrà trattare con i blucerchiati. Una pedina sicuramente d’esperienza per un ruolo, di riserva, rimasto orfano dopo l’addio di Venuti. Per il momento, il possibile affare non sarebbe legato all’interesse della Fiorentina per il portiere dei blucerchiati Audero.