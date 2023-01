Non solo Benassi: La Cremonese si appresta a prendere un altro giocatore dalla Fiorentina

Come avete potuto leggere ieri su Fiorentinanews.com, la Cremonese ha preso dalla Fiorentina Marco Benassi in prestito fino alla fine di questa stagione.

Ma potrebbe non essere l’unico giocatore viola a muoversi in questa direzione. Stando a quanto riportato da Tuttosport, da Firenze è in arrivo anche il difensore Luca Ranieri, che in questa stagione abbiamo visto per pochi minuti in campo con la squadra di Italiano.

Stando così le cose, dietro si creerebbe però una falla, che la società dovrebbe coprire: l’innesto di un quarto centrale diverrebbe indispensabile.