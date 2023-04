Non solo Bonaventura, un altro centrocampista della Fiorentina è in dubbio per la sfida di Coppa

Problemi in mediana per Vincenzo Italiano? L’allenatore della Fiorentina, che in queste ore sta preparando il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese, dovrebbe essere costretto a fare a meno di uno dei perni del centrocampo. Giacomo Bonaventura, infatti, è in forte dubbio per la partita di domani, dopo il fastidio all’adduttore accusato contro il Lech Poznan.

Un altro centrocampista, però, potrebbe mancare in vista della sfida di Coppa. Stiamo parlando di Rolando Mandragora che, secondo quanto riportato da Lady Radio, avrebbe subito un colpo, nel corso dell’allenamento di ieri. La botta rimediata pone l’ex Torino in dubbio per la Cremonese, sperando che nelle prossime ore possa comunque essere smaltita.