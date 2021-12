Non solo Cristiano Ronaldo: Vlahovic e i suoi gol sono nella top 5 di una classifica all-time

Sono 32 i gol messi a segno da Dusan Vlahovic in Serie A nell’anno solare 2021. In pochissimi, un anno esatto fa, avrebbero pensato di poter leggere questi numeri accanto al nome del classe 2000 serbo. Con la doppietta alla Salernitana l’attaccante della Fiorentina è entrato nella top 5 della classifica all-time di giocatori che hanno segnato più gol in un anno solare.

A comandare questa speciale graduatoria c’è Felice Placido Borel, che nel 1933 con la maglia della Juventus segnò ben 41 reti. Poi Gunnal Nordhal, che con il Milan nel 1950 ne mise a segno 36. Terzo posto ex equo tra Cristiano Ronaldo (2020) e Omar Sivori (1961), entrambi con la maglia della Juventus fermi a 33. Infine Dusan Vlahovic.

Nel mirino due partite: Sassuolo e Hellas Verona. Il campo parlerà. Noi speriamo di aggiornare presto questa classifica.