Non solo Fiorentina, osservatori italiani questa sera in Polonia per seguire la stellina del Lech Poznan

Mentre questa sera la Fiorentina scenderà in campo per sfidare il Lech Poznan, numerosi osservatori di club italiani e stranieri si recheranno all’INEA Stadion per visionare alcuni talenti del club polacco. Stando a quanto riferito dal portare Meczyki, la gara sarà seguita anche da un rappresentate del Sassuolo.

I giocatori del Lech Poznan, infatti, attirano molto interesse da parte dei club e in tribuna ci saranno gli osservatori di Bologna, Union Berlin, Borussia Dortmund, Southampton, Gent e Ajax,. Il mirino in particolare potrebbe essere puntato su Michał Skoras, centrocampista classe 2000 già nel giro della nazionale, che avrebbe un valore di 7 milioni di euro e in questa stagione ha segnato 15 gol in 44 presenze.