Non solo Firenze, anche Campi Bisenzio si organizza per trasmettere la finale della Fiorentina: ecco dove e tutte le info

Appuntamento da non perdere per i tifosi della Fiorentina che vogliono assistere alla finale di Conference League in compagnia. Oltre ai vari maxischermi sistemati in giro per Firenze, la Misericordia di Campi Bisenzio, si è organizzata, per la serata di mercoledì 7 giugno, nel giardino di Villa Il Palagio, per trasmettere la partita.

Inoltre, dalle 19 alle 20.45, si potrà gustare anche un buon apericena, con il bar della Villa che resterà aperto per tutto il tempo. Il ricavato della serata sarà poi devoluto per l’acquisto di una nuova ambulanza neonatale per il servizio in convenzione con l’ospedale infantile Meyer di Firenze.